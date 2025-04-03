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Две шайбы до рекорда: Овечкин сократил отставание от Гретцки

В настоящее время 39-летний россиянин занимает второе место в мировом списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом месте - канадец Гретцки с 894 шайбами.
Ирина Егорова 2025-04-03 05:29:11
© Фото: John Woods Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского спортсмена Уэйна Гретцки еще на одну шайбу. В этот раз российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл против «Каролины Харрикейнз»», матч окончился со счетом 1:5. Считая это достижение у Александра Овечкина теперь 892 шайбы.

Впрочем, в этом матче Овечкин уже достиг рекорда - он забил 39 шайб за сезон среди хоккеистов в возрасте 39 лет. Тем самым он повторил достижение канадца Горди Хоу.

В настоящее время 39-летний россиянин занимает второе место в мировом списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ. Первое место удерживает Гретцки. Чтобы побить его рекорд, россиянину осталось забить еще две шайбы и сравнять с ним счет в 894 гола. Далее в списке за Овечкиным следуют  канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

#Хоккей #рекорд #Гол #Вашингтон Кэпиталз #шайба #Уэйн Гретцки #Алексадр Овечкин
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