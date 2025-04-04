В России насчитали более 41 миллиона пенсионеров

В РФ насчитывается более 41,169 миллиона пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Уточняется, что страховые пенсии по старости получают свыше 33,379 миллиона человек, а социальные - более 3,466 миллиона.

Выплаты по инвалидности получают почти 2,2 миллиона россиян, по потере кормильца - более 1,456 миллиона человек.

Напомним, в РФ с этого месяца на 14,75% проиндексировали социальные пенсии. На повышение выплат в федеральном бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

С января 7,3% проиндексировали страховые пенсии. Позже их доиндексировали на 2,22%, чтобы догнать уровень фактической инфляции.