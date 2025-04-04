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Из-за дрона в подмосковном селе Стремилово повреждено остекление домов

В результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2025-04-04 08:18:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Подмосковье из-за падения украинского беспилотника оказались повреждены несколько жилых домов в селе Стремилово. Об этом сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин. По его словам, обошлось без разрушений.

«Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная. В зданиях повреждены остекления», - уточнил чиновник.

Он добавил, что происшествие случилось около 2 часов ночи. Никто не пострадал.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что над столичным регионом сбили три украинских беспилотника.

#беспилотник #бпла #дрон #повреждение #чехов #Стремилово
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