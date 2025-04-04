Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА в Брянской области

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленные удары беспилотниками по мирным жителям в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате атаки двое жителей поселка получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в районную больницу. Один из раненых, мужчина, скончался.

В многоквартирном доме, куда были сброшены взрывные устройства, повреждены окна и балкон. Кроме того, осколками побиты несколько автомобилей. Обследование территории будет продолжено.

Семьи пострадавших получат всю необходимую поддержку и материальную помощь, добавил глава региона.

В течение ночи на 4 апреля средства ПВО уничтожили 107 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. В том числе два беспилотника были перехвачены в Брянской области.