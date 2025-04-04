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Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА в Брянской области

В многоквартирном доме повреждены окна и балкон.
Владимир Рубанов 2025-04-04 08:26:52
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленные удары беспилотниками по мирным жителям в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате атаки двое жителей поселка получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в районную больницу. Один из раненых, мужчина, скончался.

В многоквартирном доме, куда были сброшены взрывные устройства, повреждены окна и балкон. Кроме того, осколками побиты несколько автомобилей. Обследование территории будет продолжено.

Семьи пострадавших получат всю необходимую поддержку и материальную помощь, добавил глава региона.

В течение ночи на 4 апреля средства ПВО уничтожили 107 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. В том числе два беспилотника были перехвачены в Брянской области.

#в стране и мире #Минобороны России #пво #Украина #Брянская область #ВСУ #Александр Богомаз #белая березка
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