Кремль: Дмитриев сообщит о переговорах по окончании визита в Вашингтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может раскрыть детали переговоров главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтоне. Подробности поездки будут обнародованы после того, как визит будет завершен.

По его словам, специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами отправился в США «в рамках своего мандата».

«По завершении контакта он предоставит информацию», - сказал представитель Кремля.

Ранее Кирилл Дмитриев сообщил, что 2-3 апреля он проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что противники сближения Москвы и Вашингтона опасаются, что страны найдут точки соприкосновения и станут лучше понимать друг друга, а также выстраивать сотрудничество во внешней политике и экономике.

Дмитриев направился в Вашингтон по поручению президента Владимира Путина.