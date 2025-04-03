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Кремль: Дмитриев сообщит о переговорах по окончании визита в Вашингтон

Спецпредставитель президента 2-3 апреля проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации Трампа.
Владимир Рубанов 2025-04-03 14:15:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может раскрыть детали переговоров главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтоне. Подробности поездки будут обнародованы после того, как визит будет завершен.

По его словам, специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами отправился в США «в рамках своего мандата».

«По завершении контакта он предоставит информацию», - сказал представитель Кремля.

 

Ранее Кирилл Дмитриев сообщил, что 2-3 апреля он проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что противники сближения Москвы и Вашингтона опасаются, что страны найдут точки соприкосновения и станут лучше понимать друг друга, а также выстраивать сотрудничество во внешней политике и экономике.

Дмитриев направился в Вашингтон по поручению президента Владимира Путина.

#сша #Дональд Трамп #Кремль #переговоры #РФПИ #Кирилл Дмитриев #спецпредставитель президента
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