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В СК РФ предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики

В прошлом году более 3,5 тысяч преступлений, связанных с оборотом наркотиков, совершили подростки.
Виктория Бокий 2025-04-04 04:06:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, в 2024 году более 3,5 тысяч преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ, совершили подростки. Председатель СК считает, что несовершеннолетних привлекают в это дело взрослые, которые организовывают и курируют наркобизнес в Интернете.

«Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности», - приводит слова Бастрыкина информагентство.

Напомним, что на данный момент привлекают к уголовной ответственности за оборот наркотиков лиц, достигших 16 лет.

#уголовная ответственность #СК РФ #подростки #Несовершеннолетние #Александр Бастрыкин
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