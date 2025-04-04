NYT: ЕС может оштрафовать соцсеть X на более чем $1 млрд

Регуляторы Евросоюза могут оштрафовать соцсеть X, принадлежащую американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, на сумму более чем $1 млрд. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что о штрафах ЕС может объявить уже этим летом, а также потребовать внести изменения в политику платформы.

По данным издания, соцсеть обвиняют в нарушении закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом.

ЕС расценивает X как центр незаконного разжигания ненависти, так как руководство социальной сети не вмешивается в неприемлемый контент, который публикуют некоторые пользователи.

Как подчеркивает газета, если ЕС все-таки оштрафует X, то это может усилить напряженность в отношениях с США, так как санкция, по сути, будет направлена против одного из ближайших советников президента США Дональда Трампа Илона Маска.

Еще в декабре 2023 года Еврокомиссия начала расследование против X и угрожала блокировкой данной соцсети. Причины этому все те же: отказ от удаления незаконного содержания контента, дезинформации, а также в «разработке пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение».