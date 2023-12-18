Еврокомиссия начала расследование против соцсети X с угрозой ее блокировки

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка прокомментировал расследование в отношении экс-Twitter в своем аккаунте в этой соцсети.

© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Еврокомиссия приступила к расследованию деятельности соцсети X (бывший Twitter). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем аккаунте в этой же соцсети.

«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X», - пояснил Бретон.

Он уточнил, что ЕК подозревает соцсеть в неудалении незаконного содержания, в дезинформации, а также в «разработке пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение».

По действующему в Европе законодательству соцсеть могут оштрафовать на 6% от прибыли, а в случае неподчинения - заблокировать на всем пространстве ЕС.

Ранее сообщалось, что мать владельца соцсети Илона Маска Мэй заявила, что ее сын пытается сделать мир лучше, а Байден хочет ему помешать в этом благом деле.