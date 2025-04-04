Собянин: средства ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку вражеского дрона, летевшего на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным столичного градоначальника, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в сообщении мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.