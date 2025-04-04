В Москве водителю каршеринга, сбившему детей, вынесли приговор

В Москве водитель каршеринга, который задавил на переходе двоих детей, приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Помимо этого, суд лишил его на два года шесть месяцев права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом.

«Трагедии могло бы и не быть, если бы в этот момент 20-летний водитель каршеринга не отвлекся от управления автомобилем на мобильный телефон», - добавила прокуратура в сообщении.

Напомним, что ДТП произошло в сентябре 2024 года на улице Планерной. Водитель каршеринга сбил двоих детей на пешеходном переходе. 11-летний мальчик погиб на месте, а 12-летнюю девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Дети, дождавшись зеленого сигнала светофора, стали переходить дорогу, однако виновник ДТП не остановил машину вовремя.