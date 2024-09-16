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Водитель каршеринга наехал на двоих детей в Москве, один ребенок погиб

Водителя задержали, по факту ДТП возбудили уголовное дело.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 22:41:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Водитель каршеринга сбил двоих детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате один ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водителя задержали, сообщили в столичном СК.

«16 сентября 2024 года водитель автомобиля каршеринга, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, по улице Планерной в городе Москве, совершил наезд на двух детей», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Уточняется, что водителя доставят в подразделение столичного СК, по факту ДТП возбудили уголовное дело. На месте присутствуют следователи и сотрудники Госавтоинспекции. По данным ГАИ, погибшему мальчику было 13 лет.

#Москва #дети #ДТП #жертвы #каршеринг #пешеходный переход
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