Водитель каршеринга наехал на двоих детей в Москве, один ребенок погиб

Водитель каршеринга сбил двоих детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате один ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водителя задержали, сообщили в столичном СК.

«16 сентября 2024 года водитель автомобиля каршеринга, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, по улице Планерной в городе Москве, совершил наезд на двух детей», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Уточняется, что водителя доставят в подразделение столичного СК, по факту ДТП возбудили уголовное дело. На месте присутствуют следователи и сотрудники Госавтоинспекции. По данным ГАИ, погибшему мальчику было 13 лет.