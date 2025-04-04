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Дроноводы уничтожили украинские пикапы в Сумской области

Спрятанные в лесополосе внедорожники удалось обнаружить российским разведчикам при помощи беспилотника.
2025-04-04 16:57:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пикапов в лесопосадке Сумской области. Это сделали операторы оптоволоконных FPV-дронов.

Внедорожники неприятеля обнаружили разведчики из состава группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотного летательного аппарата. 

Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие привлекли к делу операторов дронов-камикадзе. Боевики, завидев их приближение, тут же побросали свои машины и разбежались кто куда. Попадания по вражеским автомобилям удалось зафиксировать средствами объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон на оптоволокне уничтожил украинскую станцию РЭБ. Удар также наносился в Сумской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Автомобили #спецоперация #сумская область #пикапы #FPV-дроны #группировка "север"
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