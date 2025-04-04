Дроноводы уничтожили украинские пикапы в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пикапов в лесопосадке Сумской области. Это сделали операторы оптоволоконных FPV-дронов.

Внедорожники неприятеля обнаружили разведчики из состава группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотного летательного аппарата.

Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие привлекли к делу операторов дронов-камикадзе. Боевики, завидев их приближение, тут же побросали свои машины и разбежались кто куда. Попадания по вражеским автомобилям удалось зафиксировать средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон на оптоволокне уничтожил украинскую станцию РЭБ. Удар также наносился в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.