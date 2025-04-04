ГД: штрафы за репосты каналов не из списка РКН могут ввести к концу года

Штрафы за репосты каналов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре (РКН), могут ввести к концу этого года, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев. Они необходимы, чтобы граждане стали ответственнее в вопросе обмена информацией и «приучались к цифровой гигиене», пояснил он в беседе со «Звездой».

Для начала планируется ввести небольшие штрафы, так как сразу накладывать весомые ограничения было бы «негуманно», добавил депутат.

«Сначала штрафы маленькие, чтобы люди одумывались, приучались следить за тем, кого они репостят... Но через какое-то время - год, два, три - нужно смотреть по практике, если на особо хитрых, умных и богатых это не действует, значит, штрафы будут повышаться», - сказал Матвейчев.

По его словам, на данном этапе разработки инициативы точные размеры взысканий неизвестны, об этом рано говорить.

«Чем это все будет полезно? Тем, что воздух будет чище, тем, что фейков будет меньше, что граждане станут ответственнее», - заключил депутат.

Напомним, механизм регистрации блогеров-десятитысячников в реестре РКН появился летом 2024 года. В случае отсутствия в списке канала их владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию.