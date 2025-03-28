Карасин оценил результаты переговоров с США

Сенатор Григорий Карасин, который входил в состав российской делегации на переговорах с США 24 марта в Эр-Рияде, признался, что диалог с американской стороной сложился не очень результативно. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщил Карасин, прорывов никто и не ждал. Он напомнил, что на встрече обсуждались такие темы, как доступ России к черноморским портам для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT.

По его словам, к последней инициативе американцы отнеслись спокойно.

Добавим, что переговоры двух делегаций длились почти 12 часов. Ранее Карасин уже сообщал о том, что позиции сторон совпадают далеко не по всем вопросам.