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Карасин оценил результаты переговоров с США

По словам сенатора, ожидать резких позитивных сдвигов было наивно.
Константин Денисов 2025-03-28 14:08:00
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Сенатор Григорий Карасин, который входил в состав российской делегации на переговорах с США 24 марта в Эр-Рияде, признался, что диалог с американской стороной сложился не очень результативно. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщил Карасин, прорывов никто и не ждал. Он напомнил, что на встрече обсуждались такие темы, как доступ России к черноморским портам для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT.

По его словам, к последней инициативе американцы отнеслись спокойно.

Добавим, что переговоры двух делегаций длились почти 12 часов. Ранее Карасин уже сообщал о том, что позиции сторон совпадают далеко не по всем вопросам.

#Россия #в стране и мире #сша #переговоры #Эр-Рияд #Григорий Карасин
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