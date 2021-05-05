Эстафета памяти: байкеры из Словакии доставят частицу Вечного огня из Москвы в Братиславу

В Словакию отправилась частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. Лампаду с пламенем байкеры из объединения «Мотоциклисты Словакии» доставят в Братиславу, а затем еще в 150 населенных пунктов страны. В церемонии передачи огня приняли участие председатель Российского исторического общества, глава СВР Сергей Нарышкин и заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«Около 17 тысяч наших бойцов остались лежать в словацкой земле. У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участниках антифашистского сопротивления и словацкого национального восстания», - заявил Нарышкин.

Он отметил, что память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром для Москвы и Братиславы.

«Мы очень благодарны всем тем, кто имеет отношение к сегодняшнему мероприятию. И надеемся, что такие события будут не одни. И что частица вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата поедет не только в Словакию, но и в другие страны - туда, где жива память о тех, кто ценой своей жизни принес нам мир, в котором мы сейчас живем», - добавил Андрей Картаполов.

Участники торжественной церемонии отметили, что Вторая мировая война является строгим предостережением для всего человечества, а подобная трагедия никогда больше не должна повториться.