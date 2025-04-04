Старший наводчик «Мсты» рассказал, как украинскому танку сорвало башню

На Херсонском направлении расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» продолжает демонстрировать высочайшую эффективность, уничтожая вражескую технику и укрепления. Наш корреспондент Григорий Онипер побывал на позициях артиллеристов, которые даже под вражескими обстрелами выполняют задачи с ювелирной точностью.

Старший наводчик с позывным Патис поделился деталями. На днях поступила задача уничтожить замаскированный вражеский танк.

«Цель пришла, со второго снаряда попали, гусеницу сбили третьим. Нам рассказали, что башню ему оторвало. Т-72, насколько я знаю, был. Приятно, когда работа сделана, уходишь с хорошим настроением обратно в блиндаж», - отметил Патис.

Командир расчета с позывным Гуляй трижды ранен, но продолжает службу. Стрельба ведется круглосуточно, вне зависимости от погоды или времени суток. Гаубица выдержала несколько атак, включая сброс боеприпасов с коптера типа «Баба-яга». Обугленные следы на корпусе - доказательство надежности. После вражеских обстрелов расчет имитирует уничтожение своей позиции для беспилотников врага, чтобы позже нанести неожиданный удар.

«Настрой такой: руки и ноги целы - значит, продолжаем служить», - сказал Гуляй.

Артиллеристы предпочитают атаковать на рассвете, когда противник менее всего готов к ответу. Снаряды летят на правый берег Днепра, уничтожая пункты управления БПЛА, скопления живой силы и техники. Еще не экстрагировалась гильза от предыдущего выстрела, а заряжающий уже готовит следующий боеприпас. За последние две недели Гуляй и его товарищи по орудию уничтожили 13 целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.