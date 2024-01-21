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Расчет «Гиацинта» сорвал ротацию ВСУ, ударив по опорнику на правом берегу Днепра

Ударами из пушек «Гиацинт-Б» артиллеристы уничтожили укрепленные позиции, бронетехнику и лодки боевиков, тем самым сорвав их попытку ротации на правом берегу Днепра.
2024-01-21 05:35:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр». Наши бойцы на Херсонском направлении уничтожают склады боеприпасов, огневые средства, бронетехнику и лодки противника, наносят удары по его укрепленным позициям.

В этот раз расчет «Гиацинт-Б» благодаря прицельному артиллерийскому обстрелу была сорвал попытку ротации личного состава ВСУ на одном из опорных пунктов противника на правом берегу Днепра. Опубликованное видео показывает, как работают наши военнослужащие.

Ежедневно артиллеристы ведут борьбу с боевиками в сложнейших условиях. Отлично подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до первого выстрела по назначенной цели. При этом благодаря корректировке огня с беспилотников позиции противника уничтожаются с ювелирной точностью на расстоянии свыше 20 километров.

За прошедшие сутки, как сообщили в МО РФ, мотострелки и артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили на Херсонском направлении более 30 боевиков, два автомобиля, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку М-109 «Паладин».

Ранее расчет «Мста-Б» уничтожил два танка боевиков в районе Песчаного. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Днепр #Опорный пункт #гаубицы «Гиацинт-Б»
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