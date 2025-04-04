В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ЧП на заводе в Балаково

В результате выброса химических веществ на заводе в Саратовской области пострадали два человека, их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести, сообщили «Звезде» в региональном Минздраве.

«Состояние средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, об утечке стало известно вечером 3 апреля, выброс произошел при производстве работ. СК РФ проводит проверку по факту травмирования сотрудников завода и нарушения требований охраны труда.

Утечку оперативно устранили, добавили в ведомстве.