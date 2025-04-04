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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ЧП на заводе в Балаково

Выброс химического вещества произошел в четверг, 3 апреля, утечку оперативно устранили, однако двое пострадали.
Лиза Губина 2025-04-04 11:29:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате выброса химических веществ на заводе в Саратовской области пострадали два человека, их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести, сообщили «Звезде» в региональном Минздраве.

«Состояние средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, об утечке стало известно вечером 3 апреля, выброс произошел при производстве работ. СК РФ проводит проверку по факту травмирования сотрудников завода и нарушения требований охраны труда.

Утечку оперативно устранили, добавили в ведомстве.

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