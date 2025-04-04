На заводе под Саратовом произошла утечка химвещества, есть пострадавшие

На заводе в Саратовской области произошел выброс химического вещества, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону. В результате инцидента пострадали работники предприятия. Им оказана медицинская помощь.

«Следственным отделом по городу Балаково организована процессуальная проверка по факту травмирования работников одной из организаций в Балаковском районе. Организована доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда», - говорится в сообщении ведомства.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уточняется, что выброс произошел на местном предприятии при производстве работ.

По предварительной информации, утечка уже устранена. Авария не представляет никакой угрозы для местных жителей, чьи дома расположены вблизи предприятия.