ФСБ показала кадры задержания военного, готовившего теракт в общежитии для курсантов

Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания в Подмосковье военного, готовившего теракт. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для бомбы.

По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Ему поручили устроить взрыв в общежитии для курсантов военного вуза.

На преступника завели уголовное дело. Его возбудили по статьям за теракт и незаконное хранение взрывчатки.

Ранее о задержании военного сообщили в Следственном комитете.