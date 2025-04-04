ФСБ показала кадры задержания военного, готовившего теракт в общежитии для курсантов

Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания в Подмосковье военного, готовившего теракт. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для бомбы.
По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Ему поручили устроить взрыв в общежитии для курсантов военного вуза.
На преступника завели уголовное дело. Его возбудили по статьям за теракт и незаконное хранение взрывчатки.
Ранее о задержании военного сообщили в Следственном комитете.
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