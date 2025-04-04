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ФСБ показала кадры задержания военного, готовившего теракт в общежитии для курсантов

Преступника завербовали украинские спецслужбы.
Сергей Лебедев 2025-04-04 11:22:16
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания в Подмосковье военного, готовившего теракт. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для бомбы.

По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Ему поручили устроить взрыв в общежитии для курсантов военного вуза.

На преступника завели уголовное дело. Его возбудили по статьям за теракт и незаконное хранение взрывчатки.

Ранее о задержании военного сообщили в Следственном комитете.

#в стране и мире #Теракт #Украина #курсанты #ФСБ #Задержание #общежитие #вуз
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