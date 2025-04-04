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Военнослужащего задержали за подготовку к теракту в воинской части

Целью была одна из частей Минобороны России в столичном регионе.
Владимир Рубанов 2025-04-04 10:50:00
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следственный комитет России возбудил дело против 49-летнего военного. Его обвиняют в подготовке теракта.

Следствие выяснило, что военнослужащий был связан с запрещенной в России террористической организацией. Через соцсети на него вышли сотрудники Главного управления разведки Украины.

В марте этому человеку предложили совершить теракт в столичном регионе. Целью была одна из военных частей Минобороны России.

Сотрудники ФСБ 2 апреля задержали военнослужащего. К этому моменту он успел получить взрывное устройство. Задержанный рассказал о своих планах. Сейчас ищут других участников преступления.

Дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту группой людей по предварительному сговору и о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

#Минобороны России #подготовка #Теракт #Украина #Задержание #взрывчатка
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