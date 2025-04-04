Военнослужащего задержали за подготовку к теракту в воинской части

Следственный комитет России возбудил дело против 49-летнего военного. Его обвиняют в подготовке теракта.

Следствие выяснило, что военнослужащий был связан с запрещенной в России террористической организацией. Через соцсети на него вышли сотрудники Главного управления разведки Украины.

В марте этому человеку предложили совершить теракт в столичном регионе. Целью была одна из военных частей Минобороны России.

Сотрудники ФСБ 2 апреля задержали военнослужащего. К этому моменту он успел получить взрывное устройство. Задержанный рассказал о своих планах. Сейчас ищут других участников преступления.

Дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту группой людей по предварительному сговору и о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.