Песков: Кремль не получал сигналы от Европы о желании поговорить с Путиным

Кремль не получал никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких сигналов», - цитирует ТАСС слова официального представителя Кремля.

В минувший четверг финский президент Александр Стубб сообщил, что «коалиция желающих» пришла к выводу о необходимости пообщаться с Владимиром Путиным. По его словам, поговорить с президентом РФ должен хотя бы один европейский лидер, например Великобритании или Франции.

До этого Александр Стубб призвал финнов морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. Но когда это произойдет - пока непонятно.

Высказывание президента соседней страны прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что для возвращения нормальных отношений нужно предпринять реальные меры.