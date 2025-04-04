На участке фронта близ села Пустынка штурмовики 35-й бригады группировки «Центр» ведут напряженные бои, отражая массированные атаки дронов-камикадзе ВСУ. Наш корреспондент Игорь Лапик побывал на передовой, где один из бойцов установил впечатляющий антидроновый рекорд.

Боец с позывным Белый за несколько дней уничтожил 20 вражеских БПЛА, включая дрон, сбитый на расстоянии всего в пяти метрах от себя.

«Был случай на этом повороте - я заходил, и он оказался прямо над головой. Пришлось сбивать почти в упор», - рассказал стрелок батальона «Струна».

Местность представляет собой кладбище техники - обочины усеяны обгоревшими остовами автомобилей со следами интенсивных боев. Небо кишит дронами-камикадзе. Система РЭБ на транспорте - обязательное условие для передвижения.

Противник активно минирует местность, используя сбросы соответствующей конструкции с дронов «Баба-яга», а также самодельные мины. Взрывоопасные предметы уничтожаются саперами, но риски остаются высокими. В разгар репортажа штурмовики обнаружили раненого бойца, который 10 километров шел с передовой через минное поле. Его оперативно эвакуировали в тыл.

Всюду разбитая техника ВСУ - грузовик со снарядами подорван противотанковой ракетой на подъезде к позициям, пулеметное гнездо ликвидировано с образованием глубокой воронки.

В соседнем селе бойцы 35-й бригады обезвредили группу диверсантов ВСУ, пытавшихся инсценировать провокацию. Двое в российской форме с поддельными паспортами. Планировали сделать фото с флагами Украины и ЕС на фоне погибших российских бойцов. В итоге при задержании один напал на военнослужащих, группа уничтожена.

Но несмотря на плотный огонь и хитрости противника, российские штурмовики удерживают позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.