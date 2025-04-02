Штурмовик рассказал, как бойцы маскируются под стог, чтобы обмануть ВСУ

Корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко пообщался с участниками штурма Пантелеймоновки в Запорожской области. Командир мотострелкового отделения 68-го танкового полка с позывным Сема рассказал ему о хитростях, которые применяют бойцы.

«Передвигаясь по "открыткам", используем всяческую смекалку, вплоть до того, что превращаемся в стог сена посреди поля на какое-то время. А потом продвигаемся дальше. Занимаем, укрепляемся, ждем дальнейшего продвижения, дальнейших задач», - поделился Сема.

Он добавил, что подойти к Пантелеймоновке было крайне непросто. Перед штурмовиками лежала открытая местность - тяжелая, с точки зрения атакующих. Но, несмотря на противодействие врага, применявшего FPV-дроны, удалось зайти в населенный пункт и выбить оттуда неприятеля.

Ранее российский механик-водитель раскрыл детали штурма населенного пункта Разлив в ДНР. Он отметил, что бронетехника выдержала удар РПГ и это позволило высадить десант.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.