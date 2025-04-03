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Мотострелки уничтожили пункт управления БПЛА, миномет и блиндаж ВСУ в ДНР

Блиндаж и миномет украинских боевиков были скрыты в одном из заброшенный зданий.
2025-04-03 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мотострелки «Южной» группировки войск продолжают успешно уничтожать технику и боевиков ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО) РФ. 

Операторы FPV-дронов подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили пункт управления БПЛА, блиндаж и 82-мм миномет вместе с расчетом ВСУ. Они были скрыты в одном из заброшенных зданий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цели были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки», - уточняет оборонное ведомство.

Ранее МО РФ делилось кадрами, как FPV-дрон «Южной» группировки уничтожил бронемашину украинских  боевиков и сбил тяжелый вражеский гексакоптер «Баба-яга».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #миномет #дрон #ВСУ #расчет #блиндаж
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