Мотострелки уничтожили пункт управления БПЛА, миномет и блиндаж ВСУ в ДНР

Мотострелки «Южной» группировки войск продолжают успешно уничтожать технику и боевиков ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО) РФ.

Операторы FPV-дронов подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили пункт управления БПЛА, блиндаж и 82-мм миномет вместе с расчетом ВСУ. Они были скрыты в одном из заброшенных зданий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цели были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки», - уточняет оборонное ведомство.

Ранее МО РФ делилось кадрами, как FPV-дрон «Южной» группировки уничтожил бронемашину украинских боевиков и сбил тяжелый вражеский гексакоптер «Баба-яга».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.