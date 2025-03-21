FPV-дрон «Южной» группировки «приземлил» украинскую «Бабу-ягу»

Военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группировки войск уничтожили бронемашину украинских боевиков и сбили тяжелый вражеский гексакоптер «Баба-яга».

Ювелирную по своей точности операцию провели операторы FPV-дронов. Видео их боевой работы публикует Минобороны РФ.

На кадрах видно, как оператор дрона заходит на цель в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике. Экипаж обреченной бронированной машины разбежался в стороны за считаные секунды до ее уничтожения.

Видео воздушной дуэли сняла камера самого дрона-перехватчика. Резко сблизившись с «Бабой-ягой», он протаранил ее, после чего та рухнула на землю.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.