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FPV-дрон «Южной» группировки «приземлил» украинскую «Бабу-ягу»

Мотострелки уничтожили бронемашину украинских боевиков и гексакоптер «Баба-яга» в районе Дзержинска в ДНР.
2025-03-21 08:09:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группировки войск уничтожили бронемашину украинских  боевиков и сбили тяжелый вражеский гексакоптер «Баба-яга».

Ювелирную по своей точности операцию провели операторы FPV-дронов. Видео их боевой работы публикует Минобороны РФ.

На кадрах видно, как оператор дрона заходит на цель в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике. Экипаж обреченной бронированной машины разбежался в стороны за считаные секунды до ее уничтожения.

Видео воздушной дуэли сняла камера самого дрона-перехватчика. Резко сблизившись с «Бабой-ягой», он протаранил ее, после чего та рухнула на землю.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.  

#армия #ВС РФ #ДНР #Дзержинск #FPV-дрон #Баба Яга
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