Глава Минфина США объяснил отсутствие России в списках по пошлинам

Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, облагаемых ответными импортными пошлинами. Он объяснил это тем, что торговля с этими странами не ведется. Заявления министра прозвучали в эфире телеканала Fox News.

«Ну, с Россией и Белоруссией мы не торгуем. Верно? Они находятся под санкциями», - сказал Бессент.

Также глава ведомства предостерег другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп почти против всего мира. Нововведения не коснулись Ирана, Канады и Мексики. Всего в списке 185 стран.

Американский лидер посчитал, что десятилетиями союзники и враги Соединенных Штатов разграбляли его страну, но после введения новых тарифов этому пришел конец. Такие меры Штаты ввели, чтобы брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

По словам главы Белого дома, с этого дня США вновь обрели свое экономическое предназначение и «начали становиться богатой страной», день вошел в историю.