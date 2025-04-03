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Глава Минфина США объяснил отсутствие России в списках по пошлинам

Трамп также не ввел новые тарифы в отношении Ирана, Канады и Мексики.
Ирина Егорова 2025-04-03 04:54:02
© Фото: Sergey ElaginBusiness Online, Global Look Press

Глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списках стран, облагаемых ответными импортными пошлинами. Он объяснил это тем, что торговля с этими странами не ведется. Заявления министра прозвучали в эфире телеканала Fox News.

«Ну, с Россией и Белоруссией мы не торгуем. Верно? Они находятся под санкциями», - сказал Бессент.

Также глава ведомства предостерег другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп почти против всего мира. Нововведения не коснулись Ирана, Канады и Мексики. Всего в списке 185 стран.

Американский лидер посчитал, что десятилетиями союзники и враги Соединенных Штатов разграбляли его страну, но после введения новых тарифов этому пришел конец. Такие меры Штаты ввели, чтобы брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

По словам главы Белого дома, с этого дня США вновь обрели свое экономическое предназначение и «начали становиться богатой страной», день вошел в историю.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Трамп #пошлины #скотт бессент
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