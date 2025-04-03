Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35% из-за пошлин США

Японский фондовый индекс Nikkei 225 рухнул на 4,35% в первые 15 минут после открытия торгов на Токийской бирже. Об этом стало известно по данным торгов.

Отмечается, что фондовый индекс рухнул на фоне решения США о введении пошлин на импортные автомобили и «зеркальных» тарифов на зарубежные товары.

Напомним, что в Nikkei 225 входят акции крупнейших японских автопроизводителей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение о пошлинах в 25% на импорт автомобилей и запчастей для них. По мнению американского лидера, подобная мера защитит национальную безопасность.