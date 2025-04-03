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Полянский: Киев не успел скрыть следы преступлений в Курской области

Он уточнил, что в бегство украинских военнослужащих обратили бойцы ВС РФ благодаря своим скрытым и неожиданным маневрам.
Ирина Егорова 2025-04-03 03:25:12
© Фото: Konopatov Yurinews.ru, Global Look Press

Из-за поспешного бегства украинских боевиков в Курской области власти Украины не успели скрыть следы своих преступлений. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в ходе неформальных заседаний по «формуле Аррии» в ООН. На таких встречах в том числе приводятся показаниях свидетелей.

Он пояснил, что в поспешное бегство украинские войска отправили военнослужащие российской армии и их неожиданные и скрытные маневры.

«У ВСУ не осталось времени замести следы своих преступлений», - передает РИА Новости.

Он добавил, что при бегстве украинские боевики бросали дорогое западное оборудование и технику. Населенные пункты региона, в которых зверствовали националисты, практически полностью разрушены. Отступающие боевики забирали и уничтожали все что можно.

По мере продвижения ВС РФ в зоне спецоперации вскрываются новые жуткие подробности зверств ВСУ. Так, одним из эпизодов стала массовая резня в Селидово ДНР. Боевики расстреливали жителей в домах и на улицах.

Ранее Полянский заявлял, что на фоне данных от российской стороны по поводу зверств украинских националистов в Курской области, дипломаты в ООН начинают пересматривать свои позиции в отношении киевского режима.

#ООН #Курская область #ВСУ #преступления #Дмитрий Полянский #зверства #бегство
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