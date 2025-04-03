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CNN: из-за сильных штормов и торнадо в США погибли семь человек

Из-за сильного шторма с торнадо более 100 тыс. человек остались без электричества.
Дарья Ситникова 2025-04-03 23:01:59
© Фото: Jill Toyoshiba ZUMAPRESS.com Global Look Press

В результате сильных штормов и торнадо в США погибли семь человек. Об этом сообщил CNN.

«По последним данным, число жертв стихийного бедствия в стране выросло до семи», - сообщил телеканал.

По их данным, пять человек погибли в Теннесси, один — в Миссури, и еще один — в штате Индиана. Также известно о том, что штормы и торнадо привели к отключениям электричества в ряде Штатов. Более 213 тыс. потребителей остаются без света.

Уточняется, что в результате наезда на линию электропередачи, которая упала из-за сильного шторма, погиб водитель в Индиане. На территории штата Теннессии погибло двое человек, когда ветер опрокинул трейлер.

В публикации обратили внимание на то, что под угрозой находится западная часть Арканзаса. В скором времени там могут возникнуть торнадо.

Ранее сообщалось, что в результате сильных штормов и торнадо на Юге и Среднем Западе США погибли 39 человек. 12 человек погибли в Миссури, восемь - в Канзасе, шесть - в Миссисипи. В Арканазсе, Алабаме.Техасе - по три жертвы, в Оклахоме - четыре.

#сша #Погода #Торнадо #Электричество #погибшие #штормы
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