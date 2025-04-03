В ООН сообщили, что знают об аресте Гуцул

В ООН знают об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, они считают важным соблюдение надлежащей правовой процедуры и верховенства закона. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», - заявили они в сообщении.

Дюжаррик отметил, что ООН продолжит наблюдать за развитием событий в Молдавии, также он рекомендовал заинтересованные стороны воздержаться от любых действий или риторики, поскольку они могут усилить напряженность.

Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего доставили в Национальный антикоррупционный центр. Кишиневский суд арестовал ее на 20 суток из-за нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

Через своих адвокатов Гуцул обратилась с заявлениями к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь решить кризисную ситуацию. Со слов главы Гагаузии, ее задержание стало лишь частью в процессе «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии».

В ответ на это, российская сторона потребовала от ОБСЕ повлиять на Молдавию для освобождения Гуцул. С этим требованием обратился Постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Депутат парламента страны Богдан Цырдя заявил, что молдавские власти пытаются запугать оппозицию и зачистить политическое поле от оппонентов. Именно с такой целью и задержали главу Гагаузской автономии.