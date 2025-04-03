МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ООН сообщили, что знают об аресте Гуцул

В аэропорту Кишинева задержали главу автономного территориального образования Республики Молдова Евгению Гуцул и требуют ее отказаться от должности башкана.
Дарья Ситникова 2025-04-03 21:47:20
© Фото: Bocharov Denis news.ru Global Look Press

В ООН знают об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, они считают важным соблюдение надлежащей правовой процедуры и верховенства закона. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», - заявили они в сообщении.

Дюжаррик отметил, что ООН продолжит наблюдать за развитием событий в Молдавии, также он рекомендовал заинтересованные стороны воздержаться от любых действий или риторики, поскольку они могут усилить напряженность.

Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего доставили в Национальный антикоррупционный центр. Кишиневский суд арестовал ее на 20 суток из-за нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

Через своих адвокатов Гуцул обратилась с заявлениями к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь решить кризисную ситуацию. Со слов главы Гагаузии, ее задержание стало лишь частью в процессе «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии».

В ответ на это, российская сторона потребовала от ОБСЕ повлиять на Молдавию для освобождения Гуцул. С этим требованием обратился Постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Депутат парламента страны Богдан Цырдя заявил, что молдавские власти пытаются запугать оппозицию и зачистить политическое поле от оппонентов. Именно с такой целью и задержали главу Гагаузской автономии.

#Россия #ООН #Молдавия #обсе #Гагаузия #арест #гуцул
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 