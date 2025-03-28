РФ потребовала от ОБСЕ оказать давление на Молдавию и освободить Гуцул

Российская сторона потребовала от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) повлиять на Молдавию для освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. С соответствующим требованием обратился Постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

«Призываем Кишинев немедленно освободить Евгению Гуцул и впредь отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Власти Республики Молдова обязаны создать равные условия для всех политических сил страны с целью обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма», - призвал Лукашевич, его обращение опубликовано в телеграм-канале Постпредства.

Российский дипломат уточнил, что в адрес ряда представителей ОБСЕ и ее Генерального секретаря Феридуна Синирлиоглу направлены официальные письма с требованием оказать на молдавские власти давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Гуцул.

Напомним, главу Гагаузской автономии задержали 25 марта. По словам Евгении Гуцул, ей предлагали отказаться от занимаемого поста и покинуть Молдавию в обмен на прекращение уголовного преследования.