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РФ потребовала от ОБСЕ оказать давление на Молдавию и освободить Гуцул

Главу Автономного территориального образования Республики Молдова Евгению Гуцул задержали во вторник в аэропорту Кишинева, от нее требуют отказаться от должности башкана.
Дарина Криц 2025-03-28 02:44:11
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press

Российская сторона потребовала от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) повлиять на Молдавию для освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. С соответствующим требованием обратился Постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

«Призываем Кишинев немедленно освободить Евгению Гуцул и впредь отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Власти Республики Молдова обязаны создать равные условия для всех политических сил страны с целью обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма», - призвал Лукашевич, его обращение опубликовано в телеграм-канале Постпредства.

Российский дипломат уточнил, что в адрес ряда представителей ОБСЕ и ее Генерального секретаря Феридуна Синирлиоглу направлены официальные письма с требованием оказать на молдавские власти давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Гуцул.

Напомним, главу Гагаузской автономии задержали 25 марта. По словам Евгении Гуцул, ей предлагали отказаться от занимаемого поста и покинуть Молдавию в обмен на прекращение уголовного преследования.

#Россия #в стране и мире #Молдавия #обсе #Александр Лукашевич #Постпредство РФ #евгения гуцул #добиться освобождения
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