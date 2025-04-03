Правнучка партизана рассказала о зверствах фашистов в деревне Иовичи

Тридцать шесть дней до Великой Победы. Третьего апреля 1945-го года, на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и самоходных орудий, сбиты 29 самолетов противника. В Баренцевом море авиация Северного флота потопила подводную лодку немцев. Наши войска уверенно шли вперед, приближая Победу.

О своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны рассказывают сотрудники телеканала «Звезда» в рамках проекта «Наследники Победителей». Сегодня история Марии Семеновой - ведущей новостей.

«Когда началась война, моему прадеду Семену Борисовичу Чопчицу было всего 17 лет. Он по национальности белорус, родился и вырос в небольшой деревне Иовичи. Сначала карательные операции немцев носили избирательный характер, но в начале 43-го фашисты стали сжигать белорусские деревни одну за другой», - рассказала Мария Семенова.

В деревню Иовичи они пришли в феврале 43-го года. Отца прадеда Марии, который был директором сельской школы, расстреляли прямо на ее крыльце.

«Мать моего прадеда Мария Терентьевна в это время с тремя младшими детьми пряталась в подвале. Немцы их оттуда достали, с остальными жителями деревни согнали в один большой сарай и заживо сожгли. Тогда в Иовичах убили 75 человек. Больше 40 из них - дети», - поделилась Мария.

Ее прадед за несколько дней до этих трагических событий ушел в лес к партизанам. Войну он прошел в составе отряда.

«Есть архивные документы, где все данные о моем прадеде. Там написано: "Товарищ Чопчиц проявил себя как хороший партизан, участвовал в боевых операциях"», - сказала Мария Семенова.

Познакомиться с прадедом ей не довелось. Но до сих пор в семье ведущей новостей «Звезды» хранятся не только награды и военный билет героя, но и память о нем и о его подвигах.

Девятого мая наша страна вместе со всем миром отметит священную дату - День Великой Победы над фашизмом. В год 80-летия этого события Москву посетят лидеры многих стран. Ожидаются гости из Азиатско-Тихоокеанского региона.