Лавров заявил об открытии посольства России в Нигере в 2025 году

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Нигере «совершенно точно» появится посольство России, оно откроется в 2025 году. Об этом стало известно после его встречи с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.

«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», - сообщил глава МИД РФ.

Лавров также поздравил нигерцов с избранием главы Национальной федерации футболка Нигера Хамиду Джибрилла Хима в совет ФИФА. Он отметил, что рассчитывает на то, что это внесет вклад в обеспечение подлинно деполитизированного характера функционирования Международной федерации футбола.

На сайте МИД РФ по итогам встречи отметили, что министр подтвердил желание России дальше предоставлять помощь Нигеру в противодействии угрозе терроризма, обеспечении внутренней стабильности и безопасности, а также помогать в решении вопросов социально-экономического развития.

Ранее глава российского дипведомства провел переговоры в Москве с главами МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые образуют Альянс государств Сахеля.