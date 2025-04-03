МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил об открытии посольства России в Нигере в 2025 году

После встречи главы российского дипведомства с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре стало известно об открытии посольства РФ на территории Нигеры.
Дарья Ситникова 2025-04-03 20:07:14
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Нигере «совершенно точно» появится посольство России, оно откроется в 2025 году. Об этом стало известно после его встречи с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.

«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», - сообщил глава МИД РФ.

Лавров также поздравил нигерцов с избранием главы Национальной федерации футболка Нигера Хамиду Джибрилла Хима в совет ФИФА. Он отметил, что рассчитывает на то, что это внесет вклад в обеспечение подлинно деполитизированного характера функционирования Международной федерации футбола.

На сайте МИД РФ по итогам встречи отметили, что министр подтвердил желание России дальше предоставлять помощь Нигеру в противодействии угрозе терроризма, обеспечении внутренней стабильности и безопасности, а также помогать в решении вопросов социально-экономического развития.

Ранее глава российского дипведомства провел переговоры в Москве с главами МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые образуют Альянс государств Сахеля.

#Россия #Африка #Лавров #МИД России #Нигер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 