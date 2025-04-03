В РФС поблагодарили «Црвену Звезду» за готовность поделиться стадионом

В Российском футбольном союзе поблагодарили руководство сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» за готовность предоставить свой стадион для проведения международных футбольных матчей российских команд.

«Надо спасибо сказать ребятам, что проявили такое внимание к нам. Если бы кто-то захотел с нами сыграть, то Сербия есть, как нейтральное поле. Кроме благодарности, я думаю, эмоций никаких быть не может», - сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Президент РФС добавил, что предложение сербских коллег не отменяет санкций UEFA, которые запрещают нашей сборной официальные международные матчи. А для товарищеских игр все необходимое есть и в России.

Предложение предоставить стадион прозвучало от генерального директора клуба «Црвена Звезда» Звездана Терзича.

«"Црвена Звезда" всегда была и будет со своими русскими братьями», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Терзича.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола начала процесс возвращения сборной России на международную арену. В своей колонке президент федерации Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны». Также глава FIFA не исключил вероятности создать условия для восстановления участия России в больших международных турнирах.

Напомним, Россия официально исключена из всех международных соревнований под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года.