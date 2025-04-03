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В РФС поблагодарили «Црвену Звезду» за готовность поделиться стадионом

Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино не исключил вероятности создания условий для возвращения российских футболистов на мировую арену.
Ян Брацкий 2025-04-03 16:22:31
© Фото: Fabrizio Bertani, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Российском футбольном союзе поблагодарили руководство сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» за готовность предоставить свой стадион для проведения международных футбольных матчей российских команд.

«Надо спасибо сказать ребятам, что проявили такое внимание к нам. Если бы кто-то захотел с нами сыграть, то Сербия есть, как нейтральное поле. Кроме благодарности, я думаю, эмоций никаких быть не может», - сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Президент РФС добавил, что предложение сербских коллег не отменяет санкций UEFA, которые запрещают нашей сборной официальные международные матчи. А для товарищеских игр все необходимое есть и в России.

Предложение предоставить стадион прозвучало от генерального директора клуба «Црвена Звезда» Звездана Терзича.

«"Црвена Звезда" всегда была и будет со своими русскими братьями», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Терзича.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола начала процесс возвращения сборной России на международную арену. В своей колонке президент федерации Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны». Также глава FIFA не исключил вероятности создать условия для восстановления участия России в больших международных турнирах.

Напомним, Россия официально исключена из всех международных соревнований под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года.

#Спорт #Футбол #FIFA #UEFA #сборная России #наш эксклюзив #РФС #Црвена Звезда
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