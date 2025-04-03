МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп ввел пошлины в 10% на острова, где живут одни пингвины

Острова Херд и Макдональд являются внешними территориями Австралии.
Виктория Бокий 2025-04-03 01:57:51
© Фото: Jim LoScalzo- Pool via CNPKeystone Press Agency Globallookpress

Президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы в 10% на острова Херд и Макдональд, где нет ни одного человека. Эти архипелаги являются внешними территориями Австралии. Об этом сообщает 360.ru.

Однако на этих островах проживает огромное количество пингвинов.

Херд и Макдональд являются одними из самых отдаленных участков суши на Земле. Они расположены в южной части Индийского океана.

Напомним, что в список стран, против которых Вашингтон ввел таможенные пошлины, вошли 185 государств. Единственными странами, против которых Трамп не ввел новые тарифы, стали Россия и Белоруссия, а также Иран, Канада и Мексика.

#Дональд Трамп #пошлины #пингвины #острова #таможенные пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 