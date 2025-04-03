Трамп ввел пошлины в 10% на острова, где живут одни пингвины

Президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы в 10% на острова Херд и Макдональд, где нет ни одного человека. Эти архипелаги являются внешними территориями Австралии. Об этом сообщает 360.ru.

Однако на этих островах проживает огромное количество пингвинов.

Херд и Макдональд являются одними из самых отдаленных участков суши на Земле. Они расположены в южной части Индийского океана.

Напомним, что в список стран, против которых Вашингтон ввел таможенные пошлины, вошли 185 государств. Единственными странами, против которых Трамп не ввел новые тарифы, стали Россия и Белоруссия, а также Иран, Канада и Мексика.