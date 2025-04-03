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В МВД предупредили об уголовном сроке за передачу WhatsApp* мошенникам

При передаче своего аккаунта мошенникам пользователь автоматически становится соучастником преступления.
Лиза Губина 2025-04-03 15:30:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МВД России призывает граждан не передавать аккаунты в WhatsApp* третьим лицам, так как при передаче своего профиля мошенникам пользователь сам становится соучастником преступления.

Речь идет о статье 159 УК РФ «Мошенничество», нарушителю может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий!.. Не попади на уловки мошенников, не передавай свой аккаунт!» - говорится в сообщении Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram.

Ведомство обращает внимание, что мошенники в том числе нацелены на детей, самому младшему участнику подобной схемы было всего 10 лет. Мальчик продал свой аккаунт колл-центру за полторы тысячи рублей.

Напомним, в России начали борьбу с телефонными и кибермошенниками. На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии им, а также оформил ряд поручений в этой сфере. Так, сотрудникам банков, операторам связи и работникам госструктур запретили использовать зарубежные мессенджеры в общении с клиентами.

* Платформа WhatsApp принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

#Мошенники #Уголовное дело #социальные сети #аккаунт #МВД России #колл-центры #передача аккаунта
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