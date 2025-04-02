Банки будут возмещать похищенные средства, если не помешали мошенникам

Операторы связи и банки должны будут возмещать россиянам похищенные с их счетов средства, если они не смогли оказать противодействие мошенникам, следует из поручения президента России Владимира Путина. Меры главы государства направлены на защиту граждан от телефонных аферистов.

«Президент поручил Правительству и Банку России разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям, совершаемым с использованием современных технологий», - говорится в сообщении Кремля.

Вместе с этим операторов связи обяжут своевременно оповещать банки о злоумышленниках, когда фиксируются подозрительные звонки или СМС.

Отмечается, что сотрудники госслужбы и кредитных организаций, а также операторы связи не должны использовать в своей работе для связи с гражданами иностранные мессенджеры. Отдельно президент поручил повышать цифровую грамотность россиян, в том числе пожилого населения.

Соответствующие поручения были оформлены по итогам совещания с членами правительства.

Напомним, накануне российский лидер подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.