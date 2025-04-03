Вирусолог ответил на слова главы ВОЗ о возможной пандемии «уже завтра»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал не относиться серьезно к недавнему заявлению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что вскоре может начаться новая пандемия опасного вируса.

«Не надо людей пугать попусту. Лучше предупредить, когда будет реальная угроза. Сейчас она отсутствует», - объяснил эксперт aif.ru.

Подобные заявления главы ВОЗ вирусолог сравнил с тренировками сил гражданской обороны, которые всегда рассматривают гипотетические сценарии и проверяют готовность всех сил на случай новых угроз.

Накануне Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире уже завтра, и призвал страны-члены ВОЗ объединиться для борьбы с ней. Для этого Гебрейесус предложил заключить новое международное соглашение.

Документ, по его мнению, должен обеспечить более справедливые глобальные меры, защиту национальных систем здравоохранения и укрепить сотрудничество между государствами для более эффективного коллективного ответа на угрозу.

Глава ВОЗ отметил, что пандемия COVID-19, о которой человечество стало забывать, обнажила многие проблемы, и призвал использовать накопленный опыт для борьбы с новыми недугами.