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Вирусолог ответил на слова главы ВОЗ о возможной пандемии «уже завтра»

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что немедленной угрозы возникновения новой пандемии на сегодняшний день нет.
Ян Брацкий 2025-04-03 14:57:40
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал не относиться серьезно к недавнему заявлению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что вскоре может начаться новая пандемия опасного вируса.

«Не надо людей пугать попусту. Лучше предупредить, когда будет реальная угроза. Сейчас она отсутствует», - объяснил эксперт aif.ru.

Подобные заявления главы ВОЗ вирусолог сравнил с тренировками сил гражданской обороны, которые всегда рассматривают гипотетические сценарии и проверяют готовность всех сил на случай новых угроз.

Накануне Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире уже завтра, и призвал страны-члены ВОЗ объединиться для борьбы с ней. Для этого Гебрейесус предложил заключить новое международное соглашение.

Документ, по его мнению, должен обеспечить более справедливые глобальные меры, защиту национальных систем здравоохранения и укрепить сотрудничество между государствами для более эффективного коллективного ответа на угрозу.

Глава ВОЗ отметил, что пандемия COVID-19, о которой человечество стало забывать, обнажила многие проблемы, и призвал использовать накопленный опыт для борьбы с новыми недугами.

#здоровье #ВОЗ #COVID-19 #пандемия #вирусолог #аграновский
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