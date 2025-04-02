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Глава ВОЗ не исключил возникновения новой пандемии в ближайшем будущем

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения призвал страны-члены заключить новое международное соглашение.
Ян Брацкий 2025-04-02 15:47:34
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press

Новая пандемия может начаться в мире уже «завтра». С таким неутешительным прогнозом выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его мнению, для успешной борьбы с недугом необходимо заключить международное соглашение.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», - сказал Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, опыт пандемии коронавируса обнажил многие проблемы и недостатки. В новом договоре он предложил обеспечить более справедливые глобальные меры, защиту национальных систем здравоохранения и укрепление сотрудничества между государствами.

Достичь глобальной безопасности не удастся, если страны будут действовать по отдельности, уверен Гебрейесус.

Ранее ряд пабликов распространили информацию о неизвестном вирусе, который вызывает кровавый кашель и сопровождается высокой температурой.

Роспотребнадзор начал проверку, после которой пресс-служба ведомства сообщила, что новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями не выявлено.

#коронавирус #здоровье #ВОЗ #пандемия #Здравоохранение #Тедрос Аданом Гебрейесус
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