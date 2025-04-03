Хинштейн поблагодарил ГД за поддержку защитников Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал законопроект о ветеранах боевых действий шагом к восстановлению справедливости для защитников региона. Документ, внесенный в Госдуму правительством РФ, предусматривает присвоение статуса ветеранов боевых действий военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в отражении атак на приграничные территории.

Как ожидается, закон примут во втором чтении. По словам нашего корреспондента Натальи Жадько, которая работает в Госдуме, инициатива распространяется не только на военнослужащих ВС РФ, но и на сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и прокуратуры, которые действовали в зоне боевых действий. Это позволит им получать социальные льготы, материальную помощь и поддержку для семей наравне с участниками СВО.

«Это очень важная для людей тема, для восстановление той справедливости, о которой говорит президент, поэтому благодарен коллегам в Государственной думе за поддержку этой инициативы. Уверен, что будут и другие инициативы, которые коснутся Курской земли», - подчеркнул Хинштейн.

Пленарное заседание проходит в открытом формате. До этого парламентарии проводили обсуждение в закрытом формате, в ближайшее время уже начнется обсуждение одной из важнейших инициатив сегодня, этого законопроекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.