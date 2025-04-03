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Трамп не разрешил заменить яйца на муляжи в Белом доме на Пасху

Возможность замены яиц на искусственные связана с дефицитом этого продукта в США на фоне эпидемии птичьего гриппа.
Лиза Губина 2025-04-03 14:38:54
© Фото: IMAGO, Niyi Fote, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп не разрешил заменить натуральные яйца на муляжи в день празднования Пасхи в своей резиденции, несмотря на дефицит и перебои с поставками этого товара в стране.

«Они говорили про Пасху: "Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?" Я говорю, что мы этого не хотим», - приводит телеканал NBC News слова американского лидера.

Речь идет о традиционном катании яиц по лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в первый понедельник после Пасхи. Некоторые фермеры отмечают, что продукт не должен быть предметом для игр, а использоваться в пищу.

«Из-за дефицита я не думаю, что имеет смысл тратить наши яйца на мероприятие, которое ничего не дает», - сказала одна из фермеров.

Телеканал отмечает, что для Белого дома планируется предоставить 30 тысяч яиц для украшения и традиционного катания, они поставляются в резиденцию президента США производителями в форме пожертвования.

Напомним, дефицит этого товара в продуктовых магазинах США объясняется эпидемией птичьего гриппа в стране и резким сокращением поставок яиц.

#Пасха #сша #Дональд Трамп #Белый дом #дефицит #Яйца
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