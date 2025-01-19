В США с прилавков магазинов исчезли куриные яйца

Во многих американских продуктовых магазинах с прилавков исчезли куриные яйца. Дефицит вызван эпидемией птичьего гриппа. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

По данным агентства, торговые точки столкнулись с резким сокращением поставок. При этом значительно вырос спроса на продукцию.

Отмечается, что в некоторых магазинах куриные яйца отсутствуют уже не первый день.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, что Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом яиц из-за вспышки в стране птичьего гриппа. По данным аналитиков, быстро восполнить недостаток на рынке не удастся.