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Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда

Процедура расторжения соглашения будет инициирована 3 апреля.
Сергей Лебедев 2025-04-03 14:26:56
© Фото: IMAGO, Klaus Rainer Krieger, Globallookpress

Венгерское правительство приняло решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Об этом сегодня сообщил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.

«Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством 3 апреля», - сказал политик.

Он подчеркнул, что данное решение приняли из-за сильной политизированности МУС, наиболее печальным примером которой является выдача ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, в четверг утром Биньямин Нетаньяху прибыл с официальным визитом в Будапешт и встретился с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Это его первый визит в Европу после выдачи ордера МУС на арест.

#в стране и мире #Биньямин Нетаньяху #Венгрия #Будапешт #Виктор Орбан #правительство #международный уголовный суд #МУС
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