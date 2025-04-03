Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда

Венгерское правительство приняло решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Об этом сегодня сообщил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.

«Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством 3 апреля», - сказал политик.

Он подчеркнул, что данное решение приняли из-за сильной политизированности МУС, наиболее печальным примером которой является выдача ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, в четверг утром Биньямин Нетаньяху прибыл с официальным визитом в Будапешт и встретился с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Это его первый визит в Европу после выдачи ордера МУС на арест.