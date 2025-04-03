МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик: в Москву после чудо-погоды нагрянут мощный ветер и снег

В пятницу порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Сергей Лебедев 2025-04-03 13:47:39
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сильный ветер прогнозируется в предстоящую пятницу днем в Москве. Его порывы достигнут 17 метров в секунду. Такой прогноз в беседе с телеканалом «Звезда» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Но при этом осадков не будет. А вот в субботу днем уже ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», - добавил синоптик.

При этом Роман Вильфанд отметил, что в пятницу, несмотря на сильный ветер, все же будет замечательная погода.

«Не погода, а чудо! Температура поднимется до +13...+15 градусов. И такая температура соответствует не началу апреля, а началу мая», - сказал метеоролог.

Ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о надвигающихся зимних осадках. По ее словам, с 6 по 8 апреля местами в столице может выпасть более 10 сантиметров снега.

#Москва #столица #Погода #температура #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #ветер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 