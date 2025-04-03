Синоптик: в Москву после чудо-погоды нагрянут мощный ветер и снег

Сильный ветер прогнозируется в предстоящую пятницу днем в Москве. Его порывы достигнут 17 метров в секунду. Такой прогноз в беседе с телеканалом «Звезда» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Но при этом осадков не будет. А вот в субботу днем уже ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», - добавил синоптик.

При этом Роман Вильфанд отметил, что в пятницу, несмотря на сильный ветер, все же будет замечательная погода.

«Не погода, а чудо! Температура поднимется до +13...+15 градусов. И такая температура соответствует не началу апреля, а началу мая», - сказал метеоролог.

Ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о надвигающихся зимних осадках. По ее словам, с 6 по 8 апреля местами в столице может выпасть более 10 сантиметров снега.