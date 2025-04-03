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На Украине поражено предприятие ракетно-космической промышленности

Российские военнослужащие также ударили по скоплениям живой силы противника в 148 районах.
2025-04-03 13:28:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Украине поражено предприятие ракетно-космической промышленности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в районе действовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также российские бойцы поразили цеха производства дронов противника, склады боеприпасов и скопления живой силы ВСУ в 148 районах.

Также средства ПВО ликвидировали управляемую авиабомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS и сбили 138 беспилотников противника, говорится в сегодняшней сводке оборонного ведомства.

Напомним, в Минобороны также сообщили об освобождении Веселого в ДНР и Лобкового в Запорожской области.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#ВС РФ #Украина #ВСУ #предприятие #СВО #ракетно-космическая промышленность
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