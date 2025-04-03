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Глава Пентагона впервые не поедет на заседание «Рамштайн» по Украине

Заседание пройдет 11 апреля в Брюсселе, где председательствовать будут Германия и Великобритания.
Виктория Бокий 2025-04-03 00:57:01
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Глава Минобороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Киеву. Об этом сообщает Defense News.

Заседание запланировано на 11 апреля в Брюсселе, где председательствовать будут Германия и Великобритания, а обсуждать предоставление военной помощи Украине будут 50 представителей из разных стран.

Отмечается, что глава Пентагона не будет присутствовать ни лично, ни по видеосвязи на этой встрече. Это первый случай, когда заседание пройдет без участия США.

Как сообщает издание, мала вероятность, что Пентагон отправит кого-либо вместо Хегсета на эту встречу.

Напомним, что на предыдущем заседании «Рамштайн», которое прошло 12 февраля в Брюсселе, глава Пентагона присутствовал. Однако тогда он отказался от американского председательства на встрече, поэтому это место занял Лондон.

Во время своего выступления Хегсет озвучил, что его страна не будет вводить свои войска на Украину, а гарантиями безопасности должны выступать страны Европы.

#в стране и мире #сша #Пентагон #рамштайн #Брюссель #Минобороны США #Пит Хегсет
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