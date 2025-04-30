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Небензя: секретариат ООН встает на сторону «партии войны»

Секретариат ООН верит фейкам о якобы ударах РФ по гражданской инфраструктуре Украины.
Виктория Бокий 2025-04-30 03:16:44
© Фото: Dennis Van Tine, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Представители секретариата ООН «подпевают» фейкам о якобы ударах России по гражданским объектам Украины. Такими умозаключениями они встают на сторону «партии войны». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Также российский дипломат подчеркнул, что эти же представители секретариата Организации Объединенных Наций говорят «дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации».

«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи Дикарло (замгенсека ООН. – Прим. ред.) не только активно подпевает этим фейкам (якобы о том, что РФ наносит удары по гражданским объектам Украины. – Прим. ред.), но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», – отметил Небензя.

Таким образом, подчеркнул Василий Небензя, секретариат Организации грубо нарушает Устав ООН, что подрывает доверие не только к любым их умозаключениям по украинскому конфликту.

«Такой подход подрывает доверие не только к любым умозаключениям секретариата (ООН. – Прим. ред.) по украинскому кризису, но и к утверждениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании», – заключил он.

Ранее Василий Небензя заявлял, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на нелегитимность Зеленского. Если Украина последует примеру России и согласится на перемирие в мае, то это послужит «прелюдией» к мирным переговорам.

#ООН #василий небензя #Устав ООН #украинский конфликт
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