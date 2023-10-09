В Москве открыли центр реабилитации для раненых участников СВО

Раненому участнику СВО Ринату Васильеву помогли реабилитироваться в новом московском образовательно-демонстрационном центре. С помощью пауэрлифтинга он смог восстановиться после тяжелейшего ранения.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве открылся образовательно-демонстрационный центр для раненых участников спецоперации. Там им помогают фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России восстановиться с помощью спорта и продолжить вести активную жизнь даже после тяжелых ранений.

Участник СВО Ринат Васильев получил тяжелейшую травму под Мелитополем в ходе удара украинских боевиков ракетами «Точка-У». Уже больше года он передвигается на инвалидной коляске. За время реабилитации Ринат пережил несколько эмоциональных потрясений. Восстановиться ему помог пауэрлифтинг, которым он профессионально занимался еще до службы в армии.

Подробнее про реабилитацию участников спецоперации и про особенности пилотного центра для раненых смотрите в сюжете Александра Федорчака.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с ранеными участниками СВО и их семьями в госпитале имени Вишневского. Там же он вручил им боевые награды, в том числе орден Мужества, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».