Латвия запретила въезд певице Орбакайте и музыканту Бреговичу

Певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович попали в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение принял министр внутренних дел страны, сообщило латвийское гостелерадио LSM.
Оба музыканта включены в так называемый «черный список» по требованию Службы государственной безопасности, пояснил министр внутренних дел. Орбакайте в публикации названа российско-литовской певицей.
По сообщении говорится, что Брегович несколько раз выступал в Крыму с 2014 года. Кроме того, он публично выражал поддержку России, «одновременно распространяя сообщения, дискредитирующие западные страны».
Орбакайте тоже выступала в Крыму и принимала участие в разных государственных и общественных мероприятиях.
Власти Латвии считают, что появление в стране этих артистов «может способствовать межэтнической напряженности в обществе», говорится в публикации.
Оба музыканта этим летом запланировали выступления в Латвии. Продажа билетов уже началась. Концерты, скорее всего, придется отменить.
В прошлом году по рекомендации разных служб безопасности «черный список» Латвии был расширен на 480 иностранцев.
Ранее капитан сборной Латвии по хоккею допустил бойкот Олимпиады при допуске на соревнования российских спортсменов.
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