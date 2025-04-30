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Латвия запретила въезд певице Орбакайте и музыканту Бреговичу

Власти Латвии считают, что появление в стране этих артистов «может способствовать межэтнической напряженности в обществе».
Владимир Рубанов 2025-04-30 00:49:50
© Фото: Telegram/orbakaite_k_telegram

Певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович попали в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение принял министр внутренних дел страны, сообщило латвийское гостелерадио LSM.

Оба музыканта включены в так называемый «черный список» по требованию Службы государственной безопасности, пояснил министр внутренних дел. Орбакайте в публикации названа российско-литовской певицей.

По сообщении говорится, что Брегович несколько раз выступал в Крыму с 2014 года. Кроме того, он публично выражал поддержку России, «одновременно распространяя сообщения, дискредитирующие западные страны».

Орбакайте тоже выступала в Крыму и принимала участие в разных государственных и общественных мероприятиях.

Власти Латвии считают, что появление в стране этих артистов «может способствовать межэтнической напряженности в обществе», говорится в публикации.

Оба музыканта этим летом запланировали выступления в Латвии. Продажа билетов уже началась. Концерты, скорее всего, придется отменить.

В прошлом году по рекомендации разных служб безопасности «черный список» Латвии был расширен на 480 иностранцев.

Ранее капитан сборной Латвии по хоккею допустил бойкот Олимпиады при допуске на соревнования российских спортсменов.

#Концерты #санкции #Кристина Орбакайте #Латвия #артисты #черный список #запрет на въезд #Горан Брегович
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